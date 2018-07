Trainer Rode Duivels prikt nog eens naar de Fransen: “Een wereldkampioen die de bal niet wil, is rap vergeten”

“Een wereldkampioen die de bal niet wil, is rap vergeten.” Hij heeft het eigenlijk over waar hij met de Rode Duivels naartoe wil, als trainer Roberto Martinez dat zegt. Maar eigenlijk is het toch ook een steek naar het land dat het wel haalde in Rusland, de Fransen. “Zo zouden wij nooit spelen”, zegt Martinez in Sport/Voetbalmagazine. Woorden die ook aardig wat stof deden opwaaien in Frankrijk. “Ze missen het nodige perspectief”, sloeg Frans bondscoach Didier Deschamps woensdagavond terug op televisie.

Derde plaats, maar achteraf toch een vieze smaak in de mond. De Rode Duivels verlieten het WK voetbal in Rusland met hun beste prestatie ooit, al leek het alsof er meer in had gezeten. Vooral door de manier waarop de halve finale tegen Frankrijk, dat in eerste instantie gegroepeerd verdedigde, verloren werd. Vlak na de match maakten Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard het Franse voetbal al met de grond gelijk.

“Ik zou niet kunnen spelen zoals Frankrijk tegen ons deed”, kwam Belgisch bondscoach Roberto Martinez terug op die match in Sport/Voetbalmagazine. “Dat is een keuze, en zo is België niet. We moeten onze spelers trouw blijven. We zouden er dan ook geen erfenis aan overhouden.”

En die erfenis, dat moet positief, aanvallend voetbal zijn. De Belgen moeten geen team worden dat de bal niet wil, vindt Martinez. “ Dan is succes voor ons land op de lange termijn zo goed als onmogelijk. En zelfs al word je wereldkampioen, ze zouden je rap vergeten zijn. Succes hier voor België is niet die halve finale. Succes was de manier waarop we voetbalden.”

Franse bondscoach: “Ze missen het nodige perspectief”

Een mooi verhaal dus over waar de Spaanse trainer van de Rode Duivels naartoe wil met onze nationale ploeg - maar tegelijkertijd ook een stevige sneer richting het voetbal van wereldkampioen Frankrijk. Toch blijft Martinez ook nu een gentleman: hij vindt dat de Fransen een excuus hadden voor hun spel. “Ze raakten gekwetst in de EK-finale tegen Portugal. (...) Die pijn maakte als het ware dat ze blij waren met een lelijke zege.”

De woorden van Martinez deden ook wat stof opwaaien in Frankrijk. Radiozender RMC en de Franse sportkrant L’Equipe kleurden de woorden van de Spanjaard elk op hun manier in. Uiteindelijk kreeg Frans bondscoach Didier Deschamps de kritiek op zijn bord toen hij woensdagavond te gast was bij televisiezender TF1. “Ik kan wel begrijpen dat ze dat zeggen”, zei hij. “Zelf ben ik ook speler geweest en als je eruit ligt, ben je héél teleurgesteld. Ze missen het nodige perspectief, maar ook dat maakt deel uit van de sport.”