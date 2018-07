Rode Duivel gaat in op vraag van fan: “Toby Alderweireld heeft het beloofd: die tattoo komt er!”

Erpe-Mere - Nathalie Standaert (24) uit Erpe-Mere krijgt haar zin: een tattoo met de handtekening van Rode Duivel Toby Alderweireld.

Het leek een beetje op een grap toen op de viering van de Rode Duivels zondag op de Brusselse Grote Markt de 24-jarige kleuterleidster Nathalie voor de camera’s verscheen met een groot bord waarop ze Rode Duivel Toby Alderweireld vroeg zijn handtekening op haar lichaam te zetten. Die zou vervolgens worden omgezet in een blijvende tattoo. “Maar het was bloedige ernst voor mij, want ik ben een onvoorwaardelijke fan van Toby. En blijkbaar moet het ook voor Toby ernst geweest zijn toen hij na het zien van dat beeld dinsdag een tweet de wereld instuurde dat hij best bereid was om dat te doen.”

“Let's fix it! (laten we dat doen!) twitterde de Rode Duivel en drukte in de tweet verder de hoop uit dat de sociale media hem in contact zou brengen met het meisje op de foto. En zo geschiedde gisteren. “We hebben telefonisch contact met elkaar gehad en hebben al afgesproken waar en wanneer ik zijn handtekening op mijn lichaam krijg. Maar nee helaas, de pers mag daarbij niet aanwezig zijn en nee, ik wil niet verklappen op welk lichaamsdeel de Rode Duivel zijn handtekening zal plaatsen. Het blijft iets tussen ons.”

“Toby moet nu eerst wat rust en vakantie nemen na zijn schitterende prestaties op het WK en dat gunnen we hem natuurlijk allemaal, maar ik ben er zeker van dat hij zijn belofte niet zal vergeten.”

Nathalie had met haar vriendinnen gewed dat zij een tattoo van Toby zou laten zetten als de Belgen het WK wonnen. “Zij hebben helaas niet gewonnen maar hun prestaties zijn historisch en daarom schreef ik die verzuchting zondag toch op een pancarte. Toby was helaas niet aanwezig op de viering wegens griep maar gelukkig pikte hij de boodschap op.”