Jongetje in Kroatisch voetbalshirt krijgt vanuit alle hoeken applaus terwijl hij door Brussel stapt

Het aantrekkelijke spel van de Kroatische nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap voetbal kon ook in ons land op veel sympathie rekenen. Een filmpje van de Kroatische Sanja Klaric bewijst dat des te meer. Ze kon vastleggen hoe een jongetje, gekleed in een Kroatisch voetbalshirt en met vlag in de hand, vanuit alle hoeken een groot applaus kreeg toen hij door de straten van Brussel wandelde.