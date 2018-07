Oefenmatch tussen Club Brugge en KV Mechelen stilgelegd nadat fans het bont maken

De oefenwedstrijd tussen Club Brugge en KV Mechelen van woensdagavond is in de tweede helft een tijdlang stilgelegd. Enkele Brugse fans waren het veld opgelopen toen de spelers van KV Mechelen verhaal waren gaan halen bij scheidsrechter Boucaut, nadat die een penalty voor de Mechelaars niet gefloten had. De Bruggelingen kregen het daarop aan de stok met de stewards en de aanhang van KV Mechelen.