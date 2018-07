Maaseik -

Je bent nooit te oud om organen te do­neren. Dat bewijst het verhaal van Mathieu Franssen. De 83-jarige man uit Maaseik overleed vorige week nadat hij van de weg werd gereden op zijn fiets. “De artsen vroegen ons of ze zijn lever mochten gebruiken voor transplantatie”, zegt zoon Carlo. “Een vraag die ons verraste, gezien zijn leeftijd. Maar lang hebben we niet getwijfeld. Papa was gelukkig wanneer hij anderen kon helpen.”