Laatste Brusselse boer is niet meer

Sint-Agatha-Berchem / Ganshoren - Theo Hoogstijns, de laatste echte Brusselse boer, is vorige week heengegaan. De man was een begrip in Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren. Vandaag volgt een uitvaartplechtigheid in intieme kring.

Pendelaars die van de E40 Brussel binnenreden via de Keizer Karellaan zagen jarenlang aan hun rechterzijde de koeien van boer Theo Hoogstijns. Hoewel er sinds een jaar geen koeien meer grazen op het stuk weide van de Zavelenberg, was boer Theo Hoogstijns nog in de weer met zijn gewassen op andere gronden. “Theo heeft in de lente nog mais gezaaid, maar die zal hij helaas niet meer kunnen oogsten”, zegt zijn echtgenote Jeanne Vanden Broeck. “Mijn zoon zal dat nu in het najaar eenmalig doen, maar hij heeft al een andere job en zal het werk op de boerderij niet kunnen overnemen.”

Theo Hoogstijns en Jeanne Vanden Broeck namen in 1968 de boerderij en de verschillende gronden over van Theo's vader. Daarmee waren ze de vierde generatie landbouwers van de familie. “Theo's overgrootouders zijn hier honderdvijftig jaar geleden begonnen en wij tweeën zijn hier vijftig jaar geleden gestart”, zegt Jeanne. “Naast koeien hielden we ook nog Brabantse trekpaarden en oogstten we onder andere aardappelen, suikerbieten en mais. Ik deed tot mijn 65ste de melkronde bij de koeien, mijn man gaf ze te eten. Vroeger hadden we ook een winkeltje aan onze woning waar we groenten, fruit en de melk verkochten. Maar daarmee ben ik op mijn 65ste gestopt.”

Theo zelf ging nog door, maar verleden week overleed hij in het Universitair Ziekenhuis in Jette. “Hij werd er geopereerd aan de prostaat en is enkele dagen later gestorven. Hij was niet ziek en zijn heengaan kwam voor ons heel onverwachts.”

De uitvaart van Theo Hoogstijns vindt vandaag plaats in de Sint-Ceciliakerk in Ganshoren in intieme kring. Toch verwacht Jeanne dat de kerk te klein zal zijn. “Theo was graag gezien in de buurt. Voor de mensen betekende het veel dat er nog steeds een boer aanwezig was in hun gemeente. Iedereen had hem graag en iedereen vindt het spijtig dat hij er niet meer is.”

De gronden van de Zavelenberg zijn eigendom van het Brussels Gewest. Dat verhuurde de gronden de afgelopen twintig jaar gratis aan boer Hoogstijns. Leefmilieu Brussel voert nu een haalbaarheidsstudie uit wat betreft het terrein van de Zavelenberg. “Wat zeker is, is dat de gronden landbouwgrond zullen blijven. Er wordt onderzocht of er ook groenten kunnen worden geteeld op dit terrein, want tot nu toe werd het enkel gebruikt voor veeteelt”, klinkt het op het kabinet van minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH).