Marieke Verdegem bewaart een foto van zichzelf en haar broer: “Ik hoop dat mijn dochter ook niet enig kind blijft”

Om te bewijzen dat haar dochter Fran (2) zo op haar lijkt, heeft Marieke Verdegem (30) uit Waarschoot altijd een pasfoto van zichzelf als peuter bij zich. Maar niet alleen haar gezicht heeft Fran mee van haar mama, ook haar karakter. “Alleen hoop ik dat mijn dochter later minder schrik heeft voor het onbekende dan ik.”

“Toen we twee jaar geleden met Kerstmis kinderfoto’s bovenhaalden, vonden we die van mezelf en mijn broer terug. Ik zat in de eerste kleuterklas, hij in de derde. Omdat we er zo om hebben gelachen, heb ...