Barend Leyts, woordvoerder van Charles Michel: “Als journalist dacht ik dat ik wist wat er gebeurde. Nu wéét ik wat er gebeurt”

Barend Leyts (46) is zo nieuwsgierig van aard dat hij het journalistenbestaan aan de kant schoof om nóg meer te weten te komen. Als Nederlandstalige rechterhand van de premier komt hij tegenwoordig op evenementen waar hij zelfs als royaltywatcher nooit kon komen. Met de geheimhouding die hij daarvoor moet respecteren, heeft hij nooit een probleem gehad. “Zelfs mijn beste vrienden krijgen niet te horen wat de koning off the record tegen mij vertelt.”