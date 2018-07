Muyters legt zich niet neer bij groen licht voor nieuw brugpensioen: “Solliciteren of uitkering verliezen”

Werknemers van Carrefour zullen dan toch met SWT kunnen gaan, het vroegere brugpensioen. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zet daarvoor het licht op groen. Maar zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA) wil zich daar niet zomaar bij neerleggen. “De SWT’ers zullen moeten solliciteren”, zegt hij. “Anders verliezen ze hun uitkering.”

Dubbele gevoelens voor zo’n 600 werknemers van Carrefour. Ja, de 56-plussers zullen na de herstructurering met SWT kunnen, het vroegere brugpensioen. Maar intussen heeft de politiek het stelsel stevig in het vizier.

Allemaal het gevolg van enkele weken bekvechten tussen federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en zijn Vlaamse col­lega Philippe Muyters (N-VA). Peeters had aan de verschillende regio’s adviezen gevraagd over outplacement – gespecialiseerde begeleiding – en de SWT-procedure in zijn geheel. Tegen de outplacement had Muyters geen bezwaar, maar het brugpensioen goedkeuren wilde hij niet.

“Peeters legt mijn advies blijkbaar toch gewoon naast zich neer”, zegt Muyters. “Maar het hele stelsel is pervers en in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt totaal onverantwoord. Mensen in die regeling behouden tachtig à negentig procent van hun loon en hebben geen enkele motivatie om werk te zoeken. Ik zal de VDAB vragen om die mensen harder aan te zetten om een nieuwe job te vinden. Doen ze dat niet, dan schrap ik hun uitkering.”

Tot 75 procent minder

Als hun uitkering effectief wordt geschrapt, betekent dit dat de SWT’ers tot 75 procent van hun inkomen kunnen verliezen. “Dat lijkt een straf, maar we moeten ­iedereen op dezelfde manier behandelen.”

Stoere praat, maar volgens de bonden is die vooral bedoeld voor de ­eigen achterban. Zij wijzen erop dat SWT’ers onder de speciale ­regeling van ‘aangepaste beschikbaarheid’ vallen. Dat wil zeggen dat ze inderdaad werk moeten zoeken, maar enkel onder aangepaste begeleiding. Om die begeleiding aan te bieden, ontbreekt het de VDAB vandaag aan middelen, en dus blijft het bij af en toe een ­vacature doorsturen. “Het is heel cynisch van Muyters om die mensen nu op hun plichten te wijzen, zonder geld te voorzien om aan hun rechten te voldoen”, reageert Philippe Diepvents, directeur studiedienst bij ABVV en bestuurslid van de VDAB.

Laatste woord niet gezegd

Minister Kris Peeters van zijn kant is vooral blij dat hij de on­duidelijkheid voor de werknemers van Carrefour kan wegwerken. “Zij hebben hier niet voor gekozen. Wettelijk is alles in orde, eigenlijk was er geen andere uitkomst ­mogelijk.”

Daarmee is het laatste woord over het SWT-systeem echter nog niet gezegd. In de onderhandelingen binnen de federale regering over de arbeidsdealkomt de problematiek zeker op tafel. Als het van regeringspartijen N-VA en Open VLD afhangt, dan mag het vroegere brugpensioen zeker nog wat sneller uitdoven.