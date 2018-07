Waarom de miljardenboete voor Google veel te laat komt

Too little, too late. Zo omschrijven kenners de miljardenboete die Google moet betalen aan de Europese Unie. Het bedrijf bekleedt al jarenlang een monopoliepositie met haar besturingssysteem Android, maar houdt zich niet aan de Europese mededingingsregels. “Daardoor is een gat ontstaan dat andere ontwikkelaars niet meer kunnen dichten.”