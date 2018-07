Nainggolan valt geblesseerd uit in één van zijn eerste matchen voor zijn nieuwe club

Radja Nainggolan werd in een oefenwedstrijd van Inter tegen het Zwitserse Sion al na 24 minuten naar de kant gehaald. Volgens Italiaanse media liep de middenvelder een spierblessure aan de dij op. Onze jonge landgenoot Xian Emmers mocht opdraven als zijn vervanger. Het is voorlopig niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Nainggolan is. Inter verloor de oefenpot in Sion met 2-0.