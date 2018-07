Landbouwmachines, trams en reptielen: spotten is hot in Vlaanderen. Zij leggen uit waarom

Vlaanderen spot er dezer dagen op los. Op waarnemingen.be – de site waar iedereen zijn natuurvondsten kan delen – werd zopas de dertig miljoenste waarneming geplaatst. Maar we spotten niet alleen vogels en vlinders. Toen de haven van Antwerpen deze week vier rondvaarten organiseerde naar zijn grootste containerschip ooit waren bijna alle 1.300 plekken in geen tijd weg. Kortom: spotten is populairder dan ooit. Zelfs pikdorsers of trams hebben hun fans. Best wel ­jonge fans zelfs.