CLUBNIEUWS. Club Brugge met resem nieuwkomers in Supercup, AA Gent dringt aan voor Nederlander

Adrien Trebel (27) houdt Anderlecht in de ban. Bij Club Brugge staan een resem nieuwkomers waarschijnlijk in de basis in de Supercup en AA Gent dringt aan voor een Nederlander. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

Adrien Trebel (27) houdt Anderlecht in de ban. Paars-wit wil zo snel mogelijk weten of de middenvelder blijft en bood hem zelfs een nieuw contract aan, maar de Fransman wacht nog af om te beslissen waar zijn toekomst ligt.

Gisteren trok Trebel wel samen met ploegmaat Alexis Saelemaekers naar een voetbalkamp in het Waalse Soignies. Daar beantwoordde hij vragen van enkele voetballertjes en één durfal vroeg of dit niet het ideale moment was voor een transfer. “Als ik vertrek, zal het voor een sportief project zijn”, antwoordde Trebel. “Als ik verander van club, wil ik vertrouwen voelen en weten dat ik veel ga spelen. Maar ik weet nog niet wat er met mij zal gebeuren. De enige zekerheid is dat ik nog drie jaar contract heb bij Anderlecht.”

Anderlecht wil zijn middenveld graag rond Trebel bouwen, maar buitenlandse clubs trekken aan zijn mouw. Volgens onze info wordt er zelfs al onderhandeld met bepaalde teams. Al betekent dat niet dat Trebel sowieso vertrekt. RSCA wil gewoon niet opeens voor een voldongen feit staan. Zeker niet omdat in Engeland (9 augustus) en Italië (17 augustus) de transfermarkt vroeger sluit. Trebel zelf vertelde ondertussen wel dat hij ontzettend scherp staat. “Ik ga voluit in deze voorbereiding. Ik hou me niet in om een blessure te vermijden met het oog op een transfer.”

Wat Trebel misschien ook in België kan houden, is het feit dat hij en zijn vrouw in februari een eerste kindje krijgen.“Binnenkort weten we of het een jongetje of een meisje wordt”, glunderde hij.

CLUB BRUGGE

De kans is groot dat de fans van Club Brugge zondag tijdens de Supercup tegen Standard een vertimmerd elftal aan de aftrap zien. Nieuwkomers Rits, Schrijvers en Danjuma lijken alvast te starten. Gisteren oefende Club nog een laatste keer tegen KV Mechelen, maar Ivan Leko stelde daar een veredeld B-elftal op in functie van zondag. Stonden onder anderen op het wedstrijdblad: Vanlerberghe, Refaelov, Diatta en Dennis. Dat wil zeggen dat Danjuma zondag waarschijnlijk de voorkeur krijgt op links, terwijl Schrijvers naast Wesley de aanval zal bevolken. Rits moet dan weer de geblesseerde Nakamba vervangen. Achterin lijkt Decarli de voorkeur te krijgen op Scholz. Mechele (buikspieren) is zondag nog geblesseerd.

KAA GENT

AA Gent heeft zijn nieuwe aanvaller beet. De Georgische international Giorgi Kvilitaia tekende een contract voor vier seizoenen in de Ghelamco Arena, al kunnen de Buffalo’s bij de competitiestart nog niet op hem rekenen.

Kvilitaia komt over van Rapid Wien, waar hij sinds 2017 actief was. Daar liep de 24-jarige Georgiër in mei een enkelbreuk op, waardoor hij tot nu niet meer aan spelen toekwam. En dat was in het voordeel van AA Gent, want ook het Nederlandse Vitesse was geïnteresseerd in de aanvaller, maar haakte na die blessure af. Binnen twee weken kan hij de groepstrainingen hervatten.

Kvilitaia is een rechtsvoetige centrumspits met een goed schot en door zijn 1,93m een echt wapen in de zestien. Tussen 2015 en 2017 was hij actief bij Dinamo Tbilisi, waar de Buffalo’s eerder al Chakvetadze gingen halen. Nadien, bij Rapid Wien dus, scoorde hij in zijn eerste seizoen tien keer in 37 matchen. Vorig seizoen kende hij een bijzonder moeilijke periode met amper één goal in negentien competitiematchen. Eind februari slaagde hij er toch in het tij te keren en scoorde hij plots negen goals in tien competitiematchen.

Daarnaast gaat AA Gent voluit voor Mike te Wierik, een 26-jarige Nederlandse centrale verdediger die uitkomt voor FC Groningen. In een vraaggesprek met een Nederlandse fansite bevestigde Wierik de interesse van de Buffalo’s, die Groningen al vier concrete aanbiedingen deden. Het laatste bod van Gent was nu zo interessant dat het bestuur van Groningen nu toch aan het twijfelen zou gaan.

De transfer van Jean Marvi Garcia Altamar, een Colombiaans talent, werd ook afgerond.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren haalde al vijftien versterkingen voor het nieuwe seizoen, maar de transferhonger is nog niet gestild. In zijn zoektocht naar aanvallende versterking heeft de Oost-Vlaamse club zijn oog laten vallen op de Italiaan Francesco Forte (25, foto) van Inter Milaan. De Italiaanse topclub verhuurde hem de voorbije seizoenen vooral aan Italiaanse tweede- en derdeklassers. Zo maakte hij vorig seizoen zes doelpunten in 31 competitiewedstrijden in Serie B bij Spezia Calcio. Waasland-Beveren is echter niet de enige club die geïnteresseerd is in de diensten van de Italiaan.