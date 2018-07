Onderzoek naar ambtenaar Antwerps vastgoed

Antwerpen - Antwerpen voert een onderzoek naar een ambtenaar op de dienst Vastgoedcoördinatie. Die is ook zaakvoerder van een bvba die vastgoedinvesteerders bijstaat in de zoektocht naar toekomstige bouwprojecten. Voor een van hen beheert de ambtenaar buiten de uren een zevental aangrenzende panden in Antwerpen-Noord. Dat schrijft De Morgen donderdag.

“Dit is investeren in de hoop dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de juiste richting evolueert”, bevestigt de ambtenaar in de krant. Na een klacht onderzoeken de dienst interne audit en het integriteitsbureau de zaak. Er loopt een apart onderzoek naar een erotisch massagesalon in een van de panden. Twee andere panden zijn onbewoonbaar.