Agent schrijft tijdens diensturen zelf ISIS-dreigbrief: “Vuile flikken”

Booischot / Heist-op-den-Berg - Een jonge politieagent uit Heist-op-den-Berg is ontslagen omdat hij drie jaar geleden, twee weken na de aanslagen in Parijs, zelf een dreigbrief aan de politie in elkaar geflanst heeft. “Vuile flikken”, schreef hij erin. Uit onderzoek blijkt dat de man de brief tijdens zijn diensturen opstelde. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Op 27 november 2015, twee weken na de dodelijke aanslagen in Parijs, was het ook bij de politie in Heist-op-den-Berg groot alarm. Aanleiding was een dreigbrief van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) die om 3.10 uur ’s nachts opgemerkt werd aan de toegangspoort van het commissariaat. Het logo van ISIS stond erop, net als het opschrift “vuile flikken”, de Syrische vlag, de namen van twee politiemannen en hun nummerplaten.

Uit het onderzoek naar de brief blijkt dat ISIS helemaal niet achter de brief zit. De schuldige is Andy V., een intussen ontslagen politie-inspecteur in de Antwerpse gemeente. De onderzoekers ontdekten dat de brief die bewuste nacht rond 2.08 uur op een computer in het redactielokaal van het commissariaat geschreven werd. Heel wat zoekopdrachten werden bovendien gewist, waaronder het ISIS-logo en de Syrische vlag. Ook de inkt bleek afkomstig van de politieprinter.

V. werd in eerste instantie veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur, maar werd vrijgesproken omdat de brief vaag was en er geen sprake was van een misdrijf. De man werd wel ontslagen. “Hij had moeten weten dat bij het minste en geringste vermoeden van dreiging alles uit de kast zou worden gehaald”, klinkt het bij de Raad van State. “Daarnaast heeft hij als politieambtenaar ook een voorbeeldfunctie. De feiten - zelfs als deze louter als grap bedoeld zouden zijn geweest - zijn absoluut ontoelaatbaar.”

De ex-agent blijft volhouden dat hij de brief niet heeft opgesteld. “Er zitten elementen in het dossier die zeggen dat mijn cliënt het niet geweest kan zijn”, zegt zijn advocate. “Daarom blijven we het ontslag aanvechten.”