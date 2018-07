Zware ongevallen onder invloed van alcohol nemen toe in Wallonië

In Wallonië neemt het aantal zware ongevallen toe waarbij de bestuurder onder invloed was van alcohol. In Vlaanderen en Brussel is er dan weer beterschap. Dat blijkt uit cijfers die instituut Vias verzamelde voor de krant la Dernière Heure.

In het zuiden van het land is het aantal zware ongevallen (met gewonden of doden) waarbij alcohol een rol speelde, met 4 procent toegenomen tussen 2016 en 2017. Bij dodelijke ongevallen was er zelfs een stijging van 45 procent. In Vlaanderen daalde het aantal doden op de wegen dan van 18 naar 8.

De stijging van ongevallen door alcohol in Wallonië tekende zich vooral in Namen en Luik af, aldus Vias-woordvoerder Benoit Godard in de krant. Op die twee provincies moet in de toekomst de focus liggen bij alcoholcontroles, klinkt het.

In de zomer gebeuren in Wallonië dagelijks vier ongevallen gelinkt aan alcohol, bericht Sudpresse op basis van een studie van het Waalse agentschap AWSR. In Vlaanderen zijn het er zeven en in Brussel één.