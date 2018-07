Drugsoorlog gaat verder: handgranaat ontploft op terras van Antwerps restaurant

Antwerpen - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag een handgranaat gegooid op het terras van restaurant Mevlana, op de hoek van de Lange Scholiersstraat en de Stuivenbergstraat. Het restaurant is een pleisterplaats van belangrijke figuren in het Antwerpse cocaïnemilieu.

De Antwerpse politie bevestigt dat er afgelopen nacht een explosief is ontploft op het terras. “Rond 4.20 uur kwam er een melding binnen dat er een ontploffing was gebeurd”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “De explosie heeft schade aangericht aan de gevel en aan geparkeerde auto’s in de buurt. Gewonden zijn er niet gevallen. Zowel de ontmijningsdienst Dovo als het labo van de federale politie komen ter plaatse voor onderzoek.”

Restaurant Mevlana is een hotspot in de Antwerpse cocaïnezwendel. Het restaurant is in handen van een Turks-Assyrische man die de jongste jaren een quasi monopolie zou hebben uitgebouwd op de terminal van DP World op kaai 1700.

De vermeende topcrimineel is bovendien de neef van Marcin Y., de voormalige hoofdplanner van DP World die vorig jaar in Schoten in zijn benen werd geschoten toen hij zijn hond aan het uitlaten was.

