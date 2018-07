Het nieuwe seizoen is pas begonnen en er is al een kandidaat voor ‘doodschop van het jaar’

Het WK zit er nog maar enkele dagen op, maar voor sommige ploegen gaat het nieuwe seizoen nu al om leven en dood. En in het geval van de Fransman Bryan Melisse mag u dat bijna letterlijk nemen. De Fransman van het Luxemburgse F91 Dudelange pakte uit met een waanzinnige tackle/doodschop en kreeg meteen rood.

Voor wie het interesseert: de feiten speelden zich af in de slotfase van de match Videoton-Dudelange in de eerste voorronde van de Champions League. De Hongaren wonnen met 2-1 (na een 1-1 in Luxemburg) en gaan daardoor een ronde verder.