Politie heeft verdachten geïdentificeerd van vergiftiging Russische dubbelspion en dochter

De Britse politie heeft de verdachten geïdentificeerd van de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Dat bericht het persagentschap Press Association donderdag op basis van een bron dicht bij het onderzoek.

Volgens de bron zijn verschillende Russen betrokken bij de moordpoging. Hun identiteiten zijn achterhaald door camerabeelden te vergelijken met de gegevens van mensen die rond de periode van de vergiftiging het land binnenkwamen. De Britse autoriteiten beschuldigden Rusland er eerder al meerdere keren van achter de aanval te zitten. Moskou ontkent ten stelligste.

Foto: AFP

De vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal (67) werd op 4 maart samen met zijn dochter Joelia (33) in het Engelse Salisbury vergiftigd met een kleine hoeveelheid van het zenuwgas novitsjok. Joelia Skirpal mocht uiteindelijk op 10 april het ziekenhuis verlaten. Haar vader werd op 18 mei naar huis gezonden.

Eind vorige maand werden in Amesbury, ruim 10 kilometer ten noorden van Salisbury, Charlie Rowley (45) en zijn partner Dawn Sturgess (44) bewusteloos aangetroffen. Later bleek dat het stel ook in contact was gekomen met novitsjok. Sturgess, een moeder van drie kinderen, overleed een week later in het ziekenhuis. Rowley verkeert nog steeds in een kritieke toestand.

De Skripal-affaire veroorzaakte een ernstige diplomatieke crisis tussen het westen en Rusland: verschillende Russische diplomaten in Europa, maar ook onder meer in de Verenigde Staten, Canada en Australië werden het land uitgezet, waarop Rusland hetzelfde deed met westers diplomatiek personeel.