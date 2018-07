Dansen, verbroederen en een heerlijke tijd beleven op de ‘party flight’ naar Tomorrowland: “Zotste feestje ter wereld”

Vrijdag wordt het startschot gegeven voor het ‘beste’ dancefestival ter wereld en gaan de hemelse poorten van Tomorrowland open. Enkele fuifbeesten konden niet meer wachten en namen de speciale ‘party flight’ om op het Belgische festival in Boom te geraken. Bonkende muziek, je beste danspasjes bovenhalen en klaargestoomd worden door “mooi aangekleedde” stewardessen: je moet er een flinke duit voor over hebben, maar “dat is het meer dan waard”, volgens de passagiers. “Je moet erbij zijn, anders kan je het niet beschrijven.”