Kostte dit bizarre ritueel Rode Duivels de zege tegen Frankrijk?

Frankrijk is wereldkampioen, en dat de route van Les Blues in de halve finale langs de Rode Duivels ging weten we jammer genoeg allemaal. Wat we nog niet wisten, is dat de Fransen tijdens het hele toernooi een cameraploeg van TF1 meehadden. Dat leverde boeiende beelden op. Zo is te zien hoe Umtiti tijdens de rust van België-Frankrijk parfum (jawel) spuit, en tegen de camera zegt: “Dit is de geur van de overwinning.” Profetisch, want acht minuten in de tweede helft zou Umtiti het enige doelpunt uit de match scoren...