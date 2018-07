Kritiek op systeem na uitwijzing topgangster: “Muur tussen Justitie en Vreemdelingenzaken is absurd”

De zaak van Safet Rustemi beroert de gemoederen. Vanuit gerechtelijke kringen komt flink wat kritiek op het systeem, want meerdere advocaten zeggen dat illegale criminelen vaak voor het einde van hun proces al uitgezet worden. “Absurd”, klinkt het.

Een slechterik van de ergste soort, zo omschrijven Belgische speurders Safet Rustemi (33). Toch werd hij, ondanks een lange openstaande gevangenisstraf, door de Dienst Vreemdelingenzaken het land uitgezet. Dat hij sinds vorige week op de ‘Most Wanted’-lijst van de federale politie staat, laat de Albanese pooier niet aan zijn hart komen. Hij geniet met volle teugen in zijn resort op Velipojë Beach. Betaald met misdaadgeld.

Volgens staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is de situatie van Rustemi uitzonderlijk. Maar meerdere advocaten zeggen dat illegale criminelen vaak voor het einde van hun proces het land worden uitgezet. “Ik heb het nagekeken, en in mijn kantoor alleen al zijn er de voorbije maanden twaalf zulke gevallen geweest”, zei Sven Mary, de advocaat van Rustemi, woensdagavond in ‘Terzake’. Gerechtelijke kringen bevestigen dat dit inderdaad vaker gebeurt.

“Ik heb het zelfs nooit anders geweten”, zegt de Antwerpse advocaat Kris Luyckx. “Een compleet absurde situatie. Justitie legt verdachten zonder een vaste verblijfsvergunning een borgsom op, net om te vermijden dat ze het land ontvluchten. Vervolgens ­komen die mensen terecht bij Vreemdelingenzaken (DVZ), dat hen het land uitzet. Meestal krijgen ze dan een verbod om de eerste jaren terug te keren, waardoor ze zelfs niet naar hun proces mogen gaan.”

Volgens Francken is het de taak van justitie om die informatie door te geven aan DVZ. “DVZ kan geen rekening houden met informatie die ze niet heeft.”