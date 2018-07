Miljoenen plastic ballen moesten droogte voorkomen, maar slorpten meer water op dan ze konden redden

In 2015 dumpte het stadsbestuur van de Amerikaanse stad Los Angeles 96 miljoen ballen in waterreservoirs om ervoor te zorgen dat het felle zonlicht het water niet deed verdampen. De ballen deden hun werk en verhinderden dat er 1,7 miljoen kubieke meter water verloren ging door de zonnestralen. Volgens het Imperial College London is er echter één grote keerzijde aan het inzetten van deze technologie om droogte te voorkomen: de productie van de miljoenen plastic ballen slorpte 2,9 miljoen kubieke water op en er was ook heel wat olie, aardgas en elektriciteit voor nodig.

“We zijn er als de kippen bij om technologie in te zetten, maar daarbij vergeten we vaak dat er op lange termijn een keerzijde is en dat de oplossingen dikwijls een niet voorziene impact hebben”, klinkt het bij Dr. Kaveh Madani van het Imperial College in Londen die het nut en de impact van de rubberen balletjes onderzocht. “We lossen op die manier één probleem op, maar we creëren ergens anders een nieuw probleem.”

De ballen zouden volgens de onderzoeksteams van het Imperial College, M.I.T. en de universiteit van Twente minstens twee en half jaar moeten ronddobberen om evenveel water te redden als er werd gebruikt om ze te produceren. “Maar dat is als de plastic ballen altijd even goed zouden werken”, klinkt het nog. Dat is echter niet het geval tijdens natte periodes en er zijn ook nog verschillende “negatieve effecten”, zoals de fauna en flora in het water die door de ballen niet kunnen bloeien en groeien.

“We willen echter niet beweren dat de ‘schaduwballen’ slecht zijn en niet mogen worden gebruikt om droogte te voorkomen”, besluit het onderzoeksteam. “We willen er gewoon op wijzen dat er rekening moet worden gehouden met de kosten voor het milieu als dergelijke oplossingen worden ingezet.”