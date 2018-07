“Ik vroeg een inlichting, maar werd uitgelachen en geslagen”: man dient klacht in tegen Waalse vervoersmaatschappij

Een Waalse man heeft het vrijdag zwaar aan de stok gekregen met personeelsleden van TEC. In de kranten van Sudpresse vertelt hij dat hij eerst uitgelachen werd en hij daarna klappen kreeg, maar bij de openbaarvervoersmaatschappij geven ze een andere versie van de feiten.

Het incident gebeurde vrijdag in het Zuidstation in Charleroi. De bus van Eddy, een man uit Dinant, kwam maar niet en dus stapte hij op een groepje van vier personeelsleden van de Waalse openbaarvervoersmaatschappij TEC af om hen te vragen of ze wisten wanneer zijn bus zou komen.

“Een van hen heeft me geantwoord dat hij het niet wist”, zegt Eddy bij Sudpresse. Toen liep het uit de hand. De 50-plusser, die lijdt aan epilepsieaanvallen, rugpijn en na een zware kwetsuur aan zijn hoofd traag spreekt, werd erg kwaad toen de TEC-werknemer hem zei dat hij zijn Cara Pils moest gaan drinken.

“Zijn collega’s zeiden hem dat hij het moest laten vallen en hielden hem tegen”, aldus Eddy. “Maar even later kwam hij terug met drie bewakingsagenten. Ze hebben me meegenomen naar wat verder, waar niemand was. Daar hebben ze me gevraagd om te kalmeren, wat ik gedaan heb, maar een van hen is me toch nog gevolg. Hij heeft me enkele slagen gegeven in de onderrug.”

Bij TEC zelf verschilt het relaas van de feiten. “We weten dat er een klacht is binnengekomen van die passagier”, klinkt het bij de communicatiedienst. “De betrokken agenten zijn verhoord. Daaruit is gebleken dat de klager hen bedreigd heeft. Ze ontkennen dat ze slagen uitgedeeld hebben.”