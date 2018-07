Lichamelijke klachten bij 2 op de 3 beeldschermwerkers

66 procent van de Belgische beeldschermwerkers heeft het voorbije jaar fysieke klachten gehad. Dat blijkt uit onderzoek van Attentia bij meer dan 6.000 Belgische personeelsleden. Opvallend is dat medewerkers jonger dan 30 jaar meer visuele klachten hebben (82%) dan collega’s ouder dan 50 jaar (70%).

Ondernemingen zijn sinds 2016 niet meer verplicht om een medisch onderzoek te organiseren voor beeldschermwerkers. Wat ze wel nog moeten coördineren, is een vijfjaarlijkse risicoanalyse beeldschermwerk, al kan dat intussen ook via een online zelfevaluatie.

Zitpreventie

Attentia merkt een positieve evolutie in het aantal bedrijven dat zo’n zelfevaluatie organiseert. “Voortdurend zitten is nefast voor de gezondheid”, oppert Jolien Maes, preventiedeskundige ergonomie bij Attentia. “Van roken hebben we dat al eerder ingezien, maar ook zitpreventie moet een van de focuspunten worden voor ondernemingen.”

