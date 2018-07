Stadsmedewerkers vinden oefengranaat in park Ekeren

Antwerpen / Ekeren - De handgranaat die stadsmedewerkers donderdagochtend vonden in de vijver van een park in Ekeren, blijkt een oefengranaat uit de Tweede Wereldoorlog te zijn. Dat blijkt na onderzoek van ontmijningsdienst DOVO.

Om 9.30 uur hadden onderhoudsmedewerkers een granaat in het water gevonden. Al snel was duidelijk dat er geen ontploffingsgevaar was: een van de medewerkers zou de granaat zelfs even hebben opgepakt, voor ze wisten dat het om een granaat ging.

De ontmijningsdienst van het leger DOVO ging wel ter plaatse en heeft besloten dat het om een oefengranaat uit de Tweede Wereldoorlog gaat. De granaat werd meegenomen. Er is dus geen gevaar en de zaak is hiermee afgehandeld, laat de politie Antwerpen weten.