Duikers ontdekken na 113 jaar Russisch oorlogsschip met ‘fabelachtige goudschat’ voor de kust van Zuid-Korea

Een team duikers heeft deze week het wrak van een legendarisch Russisch oorlogsschip ontdekt. De Dmitrii Donskoy zonk 113 jaar geleden in de Japanse Zee. Het schip zou een fabelachtige goudschat aan boord hebben, die minstens 112 miljard euro waard zou zijn. Maar heel wat experts stellen zich toch ernstige vragen bij de beweringen van het Zuid-Koreaanse bedrijf dat de ontdekking deed.

Het Zuid-Koreaanse bergingsbedrijf Shinil Group was al enkele jaren op zoek naar de exacte locatie van het legendarische gezonken schip. Toch duurde het tot afgelopen zondag voor hun team van internationale duikers ontdekte het wrak op de bodem van de Japanse Zee.

Het Russische schip Dmitrii Donskoy zonk in 1905 naar de dieperik tijdens de slag van Tsushima, op enkele kilometers van het Zuid-Koreaanse eiland Ulleungdo. Volgens de legende zou de kruiser meer dan 200 ton goud aan boord hebben gehad, een indrukwekkende hoeveelheid goudstaven en gouden munten die de Russen uit Japanse handen wilden houden.

Het Zuid-Koreaanse, Britse en Canadese team zette duikbootjes in om beelden van het wrak te maken Foto: Shinil Group

Op beelden die door de Britse, Zuid-Koreaanse en Canadese duikers werden gemaakt, doemt het zwaar beschadigde schip op uit de duisternis, bedekt met algen en zeewier van de tientallen jaren dat het op de bodem van de zee vertoefde. “De romp van het schip is zwaar beschadigd door artillerievuur”, aldus de Shinil Group. “Hoewel het achtersteven bijna helemaal verwoest is, zijn de zijkanten en het dek uitzonderlijk goed bewaard gebleven.”

Teken van goede wil

Het in Seoul gevestigde bedrijf hoopt het wrak in oktober of november te kunnen bergen. De Shinil Group wil de helft van de fabelachtige schat aan de Russische overheid schenken en minstens tien procent van de 112 miljard euro gebruiken om te investeren in een scheepvaartmuseum en het toerisme op Ulleungdo, zodat de Dmitrii Donskoy en haar legendarische geschiedenis kan worden geëerd.

De bemanning van het schip in betere tijden Foto: Shinil Group

Een vertegenwoordiger van de ‘Russische Openbare Beweging om Diegenen te Eren die Sneuvelden voor het Moederland’ verklaarde woensdag echter dat de volledige schat naar Rusland zou moeten gaan, “als teken van goede wil”. Het Zuid-Koreaanse bergingsbedrijf heeft echter nog niet gereageerd, of zelfs een officiële persconferentie over hun ontdekking gegeven. Daarmee willen ze nog minstens een week wachten.

Unieke ontdekking of financiële fraude?

Experts stellen zich echter heel wat vragen bij de ‘ontdekking’ van de Shinil Group, een bedrijf dat ook investeert in Bitcoins en andere cryptocurrency. Zo zouden de aandelen van de organisatie - en bedrijven die eraan gelinkt zijn - na vondst de hoogte zijn ingeschoten. De Zuid-Koreaanse overheidsorganisatie die op financiële transacties toeziet, waarschuwde voor voorzichtigheid omdat “er nog niks is bevestigd”.

Shinil Group is ook niet het eerste bedrijf dat het schip zou hebben ontdekt. In 2000 kwam het Zuid-Koreaanse bouwbedrijf Dong-Ah naar buiten met het nieuws dat ze het schip hadden ontdekt, maar dat er problemen waren om het wrak te bergen. Toen het bouwbedrijf het nieuws van de ontdekking verspreidde, schoot ook hun aandelenkoers merkbaar de hoogte in. In 2014 verliep hun vergunning om de Dmitrii Donskoy te bergen, waardoor de bodem van de Japanse Zee de rustplaats van het schip bleef.

“Volslagen nonsens”

Sergei Klimovsky, een wetenschapper die enkele jaren geleden de leiding had over het Scheepvaartmuseum van Sint-Petersburg, verklaarde vijftien jaar geleden al aan het Amerikaanse persagentschap Bloomberg dat er geen bewijs is om de beweringen van een fabelachtig goudschat te staven: “De vraag of Russische oorlogsschepen goud vervoerden duikt af en toe op. Maar er was geen goud en de Koreanen verspillen alleen maar hun geld.”

Het oorlogsschip zou volgens experts “heel weinig kanonnen” hebben gehad voor een vaartuig van haar afmetingen Foto: Shinil Group

Klimovsky zei in december 2000 al in de Russische media dat alle verhalen over goud “volslagen nonsens” zijn. Volgens hem is de legende in 1993 ontstaan, toen Japanse duikers een andere Russische kruiser - de Admiraal Nakhimov - in dezelfde regio ontdekten.

“De Japanners vonden toen ook niks. De beweringen van het Zuid-Koreaanse bouwbedrijf zijn volslagen nonsens. Rusland had honderd jaar geleden de gewoonte om goud via speciale treinstellen te vervoeren, niet per boot. Als er al iets van waarde aan boord was, dan was het geld dat de officieren in hun bezit hadden.”

“Alle twijfels wegnemen”

Het Koreaanse Instituut voor Oceanografie en Technologie (KOIST) legde in 2003 een gezonken schip bloot op de bodem van de Japanse Zee, maar nam volgens experts nooit de moeite om het “waardeloze” wrak te bergen. KOIST beweert nu dat de duikers hetzelfde schip hebben ontdekt, iets wat Shinil Group ten stelligste ontkent. En ondertussen eist ook Dong-Ah een deel van het goud op omdat ze het wrak vijftien jaar geleden al hebben gevonden.

Is dit echt de romp van de Dmitrii Donskoy? Foto: Shinil Group

Het controversiële bedrijf Shinil Group wil dus “binnen een week” een officiële persconferentie organiseren voor binnenlandse en internationale journalisten om “alle twijfel weg te nemen”, klinkt het bij BBC Korea. Het bedrijf verklaarde aan de Britse omroep dat de “berging zo’n drie maanden in beslag zal nemen”.

Op de website van het Zuid-Koreaanse Ministerie van Maritieme Zaken en Visserij is er echter nog niks gepubliceerd over de unieke en opmerkelijke vondst. het ministerie moet altijd op de hoogte worden gebracht van dergelijke vondsten en moeten tevens vijftien procent van de geschatte waarde van het goud als waarborg ontvangen.