Gsm-operator haalt in geen tijd miljoen Italiaanse klanten binnen met spotgoedkoop aanbod

De Franse groep Iliad bracht op 29 mei haar Italiaanse aanbod op de markt: een abonnement van amper 5,99 euro per maand voor 30 GB data, inclusief onbeperkt bellen en sms’en. De operator beloofde dat het aanbod zou gelden voor het eerste miljoen klanten, maar heeft gisteren laten weten dat ook de volgende 200.000 klanten van de voorwaarden zullen kunnen genieten. Dat meldde het bedrijf nadat het op amper 50 dagen tijd die eerste kaap bereikte.

Woensdag waarschuwde Moody’s nog dat de komst van Iliad de Italiaanse markt stevig door elkaar zal schudden. De kredietbeoordelaar voorspelt verhoogde concurrentie en een daling van opbrengsten bij de drie grote Italiaanse operatoren, de komende twee jaar met gemiddeld 4 tot 6 procent.

#Mobile revenues in #Italy to slide for big-three mobile operators -- Wind Tre, Telecom Italia, Vodafone -- into 2019 on French rival Iliad’s arrival, which threatens to spark #pricewar https://t.co/QoFxNWExL8 pic.twitter.com/fmwnhSYadP