Man werd op zijn elfde veroordeeld voor moord op zwangere stiefmoeder, negen jaar later is hij vrijgesproken

Zeven jaar lang zat Jordan Brown in de gevangenis omdat hij al elfjarige de zwangere verloofde van zijn vader had doodgeschoten. De veroordeling die hij toen kreeg, is zonet teruggedraaid: de nu 20-jarige Amerikaan is een vrij man. En dat dankzij een gebrek aan bewijzen.

Acht maanden zwanger was de 26-jarige Kenzie Houk toen ze in 2009 dood aangetroffen werd in bed in het huis van het gezin in het Amerikaanse Pennsylvania. Uit onderzoek bleek dat ze met een shotgun doodgeschoten werd door het zoontje van haar verloofde. Jordan Brown was toen elf jaar oud en ging na de moord naar school alsof er niets gebeurd was. Hij werd door een jeugdrechtbank veroordeeld voor moord en de dood van een ongeboren kind.

Zeven jaar zat Brown in de gevangenis. Samen met zijn advocaten deed hij wat kon om opnieuw berecht te kunnen worden als meerderjarige. In 2016 werd hij voorwaardelijk vrijgelaten en mocht hij met een enkelband bij zijn oom in Ohio gaan wonen. Een overwinning voor de jongeman, maar daar was hij niet tevreden mee.

Vrij man

Zijn advocaten bleven gaan voor een nieuw proces, wat ze uiteindelijk ook kregen. Met een opmerkelijk vonnis bovendien: het Hooggerechtshof draait zijn veroordeling terug. Negen jaar na de dood van Houk is Brown een vrij man.

De reden voor het terugdraaien van de veroordeling is gebrek aan bewijs. Een van de getuigen op het proces in 2009 verwees naar een shotgun die gevonden werd in de slaapkamer van Brown, maar het kon niet aangetoond worden dat de fatale kogel daarmee afgevuurd werd.

“We kunnen hem zijn jeugd niet teruggeven”, zegt advocate Kate Burdick, die hem verdedigde. “Maar we zijn wel heel blij dat zijn naam gezuiverd is en hij nu een gewoon productief leven kan hebben.”