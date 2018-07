Burleskartieste Zoe Bizoe zegt optreden op Gentse Feesten af na aanval met Duvelglas

Gent - De Gentse burleskartieste Zoe Bizoe is woensdagavond in het NH Hotel Gent Belfort gewond geraakt nadat iemand een Duvelglas tegen haar hoofd stuk gooide. Zoe Bizoe, die dit jaar ook het gezicht is van de Trefpuntaffiche van de Gentse Feesten op het Walter De Buckplein, moet daardoor haar twee geplande burleskshows van zaterdag en zondag afgelasten. Zoe Bizoe zou vrijdag de presentatie van de concerten op het Walter De Buckplein doen. Ook dat gaat niet door.

"De dokter zegt dat ik heel veel geluk gehad heb dat er geen slagader geraakt is", zegt een zwaar geëmotioneerde Zoe Bizoe aan onze redactie. "Ik heb een gapende wonde in mijn hals en net boven mijn oor."

Over het incident, dat zich voordeed vlak na de aanvang van een muziektheatershow die Zoe Bizoe mee organiseert, wil ze geen details kwijt: "Het gebeurde in de lobby van het NH Hotel, waar ik gisteren aan de kassa zat voor de show van de Nederlandse actrice Mareille Labohm. Plots sloeg iemand een Duvelglas op mijn gezicht stuk. Ook de toiletmadam die het zag gebeuren, is er heel erg van aangedaan. Er is een klacht ingediend bij de politie", aldus een snikkende Zoe Bizoe, donderdagvoormiddag.

Zoe Bizoe is genoodzaakt de twee geplande voorstellingen van haar burleskshow op zaterdag en zondag af te gelasten. Ik heb ook Guido De Leeuw van Trefpunt verwittigd dat ik vrijdag de presentatie op het Walter De Buckplein niet kan doen. En nee, ik wil ook niet gefotografeerd worden zoals ik er nu uitzie: ik ben burleskartiest, en wil me nu niet aan de mensen tonen."

De organisatie zal de tickets voor de twee uitverkochte shows terugbetalen.