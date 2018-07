GERUCHTEN. Circus der keepers, United en Chelsea willen topspitsen, halve Belg naar Juve, vertrek Origi?

Nu het WK achter de rug is, zitten veel voetbalfans op hete kolen voor de start van het nieuwe seizoen. Dat gaat uiteraard samen met de piek van de zomertransfermarkt. Hoog tijd om de meest hardnekkige geruchten op te lijsten.

Er beweegt vanalles bij Chelsea. Maurizio Sarri werd aangesteld als nieuwe coach, terwijl Thibaut Courtois en Eden Hazard interesse genieten van Real Madrid en Willian naar Barcelona kan. Om Courtois te vervangen staan er een aantal namen op het Londense lijstje, zoals Kasper Schmeichel en Petr Cech. Maar daar komt nu ook Gianluigi Donnarumma bij. Volgens Sportitalia-journalist Alfredo Pedulla zien de Blues de 19-jarige Italiaan van het getergde Milan als een topper in wording. De Rossoneri moeten dan ook enkele namen verkopen om uit de schulden te geraken.

Al heeft ook PSG zijn zinnen gezet op ‘Gigio’. De Franse kampioen trok onlangs Gianluigi Buffon aan, maar manager Mino Raiola zou Donnarumma volgens Gianluca Di Marzio richting Parijs duwen om er te leren van de Italiaanse legende. Dat kan omdat Alphonse Areola een persoonlijk akkoord zijn hebben met AS Roma om Alisson Becker op te volgen, die naar Liverpool trekt voor een recordbedrag. PSG zou ook zijn zinnen gezet hebben op Milan-kapitein Leonardo Bonucci. Diens manager Alessandro Lucci werd gesignaleerd in Parijs en de Italianen zouden 40 miljoen euro willen voor de centrale verdediger.

Daarnaast heeft Paris Saint-Germain zich, volgens SPORT, gemengd in de strijd om Frenkie de Jong. Volgens de Catalaanse krant heeft sportief directeur Antero Henrique zelfs al een afspraak gehad met De Jongs manager Ali Dursun. SPORT beweert ook dat Barcelona al twee aanbiedingen heeft verstuurd richting bij Ajax, dat niet zou willen meewerken aan een vertrek van de 21-jarige middenvelder. Eerder werd een vraagprijs van zo’n 50 miljoen genoemd voor De Jong.

Gonzalo Higuain. Foto: Photo News

Turijn

Chelsea zoekt niet alleen een nieuwe doelman, het is ook qua veldspelers op zoek naar versterkingen. Daarbij circuleert al weken de naam van Gonzalo Higuain. De Argentijn mag weg bij Juventus na de komst van Cristiano Ronaldo en volgens Romeo Agresti van Goal Italia was er woensdag een eerste direct contact tussen de Blues en de Oude Dame. Juve wil 60-65 miljoen voor Higuain, die ook op interesse kan rekenen van Milan.

Chelsea vindt nog twee Juventus-spelers interessant. Manager Fali Ramadani onderhandelde woensdag over twee van zijn cliënten: Miralem Pjanic en Daniele Rugani. Die eerste zou in Turijn willen blijven en dicht bij een nieuw contract staan, ondanks interesse van Barcelona en Man City. Rugani is een andere zaak. Als de Blues 45-50 miljoen op tafel leggen voor de verdediger, die eerder onder Sarri speelde bij Empoli, zou die snel richting Londen kunnen verhuizen voor een jaarsalaris van 4,5 miljoen.

Over Juventus gesproken. Volgens Tuttosport is de transferhonger van de Bianconeri nog niet gestild. De Italiaanse krant beweert namelijk dat Paul Pogba het zat is om bij Manchester United onder José Mourinho te spelen. Dat Cristiano Ronaldo voor een transfer naar Juventus heeft gekozen, zou Pogba definitief over de streep hebben getrokken: hij wil terug naar de club die hij in 2016 nog verliet voor de Red Devils voor 105 miljoen. Ondertussen vecht Juve een duel uit met Chelsea en Barcelona voor de diensten van de Russische WK-ster Aleksandr Golovin, die 30 miljoen moet opbrengen voor CSKA.

Foto: rr

Manchester

Wat er ook met Pogba gebeurt, Manchester United wil volgens The Independent nog flink uithalen voor de Engelse transfermarkt sluit op 9 augustus. Daarbij zouden Bayern-speler Robert Lewandowski en Thiago Alcantara hoog op de wenslijst staan. Volgens de Engelse krant én Bild staat Der Rekordmeister open voor een verkoop van beide heren, net als die van Arturo Vidal en Juan Bernat. Lewandowski zou echter ook naar Real Madrid en Chelsea kunnen, terwijl Thiago een terugkeer naar Barça zou verkiezen.

Ondertussen tonen de Red Devils interesse in Chelsea-verdediger Gary Cahill als alternatief voor Toby Alderweireld en kijken ze bij United, zoals elke zomer, met één oog naar de ontwikkelingen rond Gareth Bale. Die zou nog twijfelen over zijn toekomst bij Real Madrid en daarover pas beslissen als duidelijk wordt welke rol hij zal krijgen onder nieuwe coach Julen Lopetegui. Real (en Arsenal) verloor dan weer de strijd tegen Juventus om het 18-jarige talent Christian Makoun. Die speelde voor Venezuela op het WK voor beloften (U20) en heeft ook een Belgisch paspoort door zijn vader. In principe kan de defensieve middenvelder dus nog uitkomen voor de Rode Duivels.

Al is misschien het opvallendste gerucht van de dag dat Barcelona de strijd om Eden Hazard niet opgeeft. Volgens het Spaanse radiostation Onda Cero zou de Catalaanse topclub overwegen om Ousmane Dembélé te betrekken in een deal met Chelsea om de Rode Duivel te strikken. Hazard wordt al weken gelinkt aan Real Madrid, al wordt een transfer een complexe zaak. Sky Italia meldt dat Real 161 miljoen veil zou hebben voor Hazard en Courtois.

Foto: Photo News

Andere geruchten:

- Max Eberl zit niet te wachten op een vertrek van Thorgan Hazard. De Rode Duivel kan rekenen op interesse van verschillende clubs, maar de trainer van Borussia Mönchengladbach wil de Belg liever houden. (Bild)

- Fiorentina heeft twaalf miljoen euro over voor Sander Berge. Racing Genk wil de Noorse middenvelder voor minder dan zeventien miljoen echter niet laten gaan. (Sky Italia)

- Lazio heeft interesse in Pedro. De club uit Rome lijkt met Chelsea tot een akkoord te kunnen komen over een transfersom van 25 miljoen euro. (La Repubblica)

- Tottenham Hotspur wil werk maken van de komst van Aston Villa-middenvelder Jack Grealish. Mauricio Pochettino wil de Engelsman graag meenemen op de Amerikaanse toer van de Spurs. Tottenham is, net als Man United en Arsenal, ook geïnteresseerd in Barça-middenvelder André Gomes. (Marca/Daily Mirror)

- Daniel Sturridge wil dan toch niet weg bij Liverpool. De aanvaller, die in beeld zou zijn bij Sevilla en Besiktas, is van plan om voor zijn plek op Anfield te vechten. (Daily Mirror)

- Matteo Darmian staat op het punt om te tekenen bij Juventus. Sportief directeur Fabio Paratici was woensdag met Darmians manager Tullio Tinti in Milaan. Juve zou om en bij de 20 miljoen betalen aan Manchester United voor de rechtsback. (Sky Italia)

- Juventus heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Diego Godin, die vier miljoen per jaar kan gaan verdienen in Turijn. Atlético Madrid blijft echter op zijn afkoopclausule van 20 miljoen wijzen. (La Stampa)

- Everton wil niet enkel Adnan Januzaj. De Toffees zouden zich nu ook gemengd hebben in de strijd om het Braziliaanse talent Malcom. De Engelse club is bereid om ruim 33 miljoen te betalen voor de aanvaller van Girondins de Bordeaux, die eerder gelinkt werd aan Inter. (Sky Sports)

- FC Porto geeft de strijd om Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) niet op. De Portugezen zijn echter niet bereid om de vraagprijs van Newcastle van 19 miljoen op te hoesten. (A Bola)

- Wolverhampton en Tottenham weten hoeveel ze moeten betalen als ze Joao Mario willen kopen. Inter wil de Portugees enkel laten vertrekken voor 27 miljoen. (La Gazzetta dello Sport)

- Napoli-coach Carlo Ancelotti heeft zijn oog laten vallen op Angel Di Maria. (Corriere dello Sport)

- Fulham gaat zo’n 23 miljoen neertellen voor Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) om de Servische aanvaller definitief over te nemen van Newcastle. De Magpies hebben dan weer hun oog laten vallen op Divock Origi. (London Evening Standard/The Times)