West- en Oost-Vlaanderen nemen maatregelen tegen droogte: gazon enkel na 20 uur sproeien en algemeen oppompverbod

In West-Vlaanderen zijn zonet een aantal maatregelen bekendgemaakt tegen de droogte. Gazons, sportvelden en landbouwgronden mogen enkel vanaf ’s avonds besproeid worden en water oppompen mag enkel uit bevaarbare waterwegen. Dat meldt West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé aan het Nieuwsblad. Ook Oost-Vlaanderen sluit zich aan bij de maatregelen.

De provincie West-Vlaanderen nam zonet twee belangrijke maatregelen tegen de aanhoudende droogte: een algemeen captatieverbod voor de hele provincie West-Vlaanderen én een verbod op het sproeien van gazons, sportvelden en landbouwgronden vóór 20 uur. Dat meldt de provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Sproeien mag enkel nog tussen 8 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends”, legt hij uit. “En die regel geldt ook voor landbouwers.”

Of de landbouwwereld zich kan vinden in die regels? “We hebben zonet een vergadering gehad met alle betrokken partijen, ook de landbouwfederatie”, aldus Decaluwé. “Na overleg zijn we samen tot deze maatregelen gekomen. Ook zij kunnen ’s avonds nog steeds hun gewassen besproeien.”

Maar overdag mogen ze dat dus niet meer. “Dat heeft ook minder zin overdag”, zegt Decaluwé. “De helft van het water verdampt meteen.” Al is dat niet de enige reden: “Het is overdag ook gemakkelijker te controleren als iemand zich niet aan de regels houdt: wie dan aan het veld staat te sproeien, valt gelijk wat meer op.”

Algemeen oppompverbod

Het algemene oppompverbod geldt voor de ganse provincies. “De watercaptatie uit onbevaarbare waterwegen is voortaan verboden”, klinkt het. “Uit bevaarbare waterwegen mag wel nog gepompt worden, al kan dat enkel met de juiste vergunning.”

Deze namiddag krijgen de korpschefs van alle gemeentes meer informatie toegestuurd. Ze krijgen ook tips: “Er zijn een aantal manieren om de handhaving van deze regels gemakkelijk op te volgen. Tijdens de dag mag er sowieso niet beregend worden, dus als er dan tankwagens passeren, kan de politie zich daar vragen bij stellen en optreden indien nodig.”