Vrouw (33) overleden na crash tegen boom in Ichtegem

Ichtegem -

Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Ichtegem is in de nacht van woensdag op donderdag een 33-jarige vrouw uit Waregem om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer kwam met haar voertuig tegen een boom terecht.