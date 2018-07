Libische kustwacht onderschept 156 migranten voor kust van Tripoli

De Libische kustwacht heeft woensdag 156 migranten onderschept op een rubberen boot voor de kust van Khoms, ten oosten van Tripoli. Dat heeft de marine donderdag gemeld. Onder de migranten bevinden zich ook tien kinderen.

De migranten die probeerden de oversteek te maken richting Europa, zijn afkomstig uit Soedan, Mali, Ghana, Guinee, Ivoorkust, Niger en Kameroen. Ze werden overgedragen aan de immigratieautoriteiten.

De reddingsoperatie kwam er twee dagen nadat een Spaanse ngo de Libische kustwacht ervan beschuldigde twee vrouwen en een kind te hebben achtergelaten op zee na een reddingsoperatie waarbij 158 migranten betrokken waren. De drie werden aangetroffen in de buurt van een vernielde reddingsboot, en slechts een van hen was nog in leven, aldus de ngo Proactiva Open Arms.

Na die beschuldigingen schreef de woordvoerder van de marine, Ayoub Qasim, in een bericht op Facebook dat de kustwacht de afgelopen jaren meer dan 80.000 migranten heeft gered. “Alle rampen die zijn gebeurd, zijn veroorzaakt door mensensmokkelaars die enkel geven om winst, en de aanwezigheid van onverantwoordelijke ngo’s in de regio”, schreef hij.

Libië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten uit landen ten zuiden van de Sahara, die in Europa trachten te geraken door de Middellandse Zee over te steken. Na de val van de Libische leider Moammar Khadafi in 2011 zonk het land in de chaos van burgeroorlog weg.