Eerste feestvierders van Tomorrowland landen op Belgische grond

In Boom arriveren donderdag de eerste kampeerders voor de veertiende editie van Tomorrowland. Provinciaal domein De Schorre transformeert in een sprookjesachtige wereld waarin over twee weekends 400.000 festivalgangers neerstrijken. De verlaging van het terreurniveau sinds de vorige editie zal geen invloed hebben op de veiligheidsmaatregelen, laten de organisatoren weten. Donderdagochtend was het in Brussels Airport al zeer druk wanneer de eerste festivalgangers de Belgische grond betreedden na een lange vlucht.

Foto: Sakina Elkayouhi

Donderdag opent de officiële Dreamville-camping, waar elk weekend 38.000 festivalgangers zullen overnachten. De kampeerders worden donderdagavond getrakteerd op een speciale pre-party, The Gathering.

Antwerpen ontvangt donderdag overdag ook 3.500 Tomorrowland-gangers voor een toeristisch bezoek aan de stad. Ze bezoeken onder andere de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, doen een biertasting en eten frietjes met stoofvlees. Afsluiten doen ze met een party aan het MAS, onder de noemer Invited Antwerp. Hierop zijn ook mensen zonder festivalticket welkom.

De veertiende editie van het festival, dat dit jaar in recordtijd uitverkocht was, krijgt mensen uit 200 verschillende landen op bezoek. Het thema dit jaar is “The Story of Planaxis”, geïnspireerd door de onderwaterwereld. De headliners zijn onder andere Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike en Martin Garrix. In totaal staan ruim duizend artiesten op 18 podia. Nieuw dit jaar is de Atmosphere Stage, een tent die is opgehangen aan een enorme kraanconstructie en op haar hoogste punt 32 meter hoog reikt.

Hoewel sinds de vorige editie het dreigingsniveau in België gezakt is van drie naar twee, blijven dezelfde strenge veiligheidsmaatregelen van vorig jaar ook deze keer van kracht. Rugzakken zijn toegelaten op het terrein, maar worden grondig gecheckt. Aan de ingang moet iedereen door een metaaldetector. Over concrete maatregelen, in samenwerking met de lokale en federale politie, kan de organisatie om veiligheidsredenen niets kwijt.

Om de massale verplaatsing naar en van het festival zo vlot mogelijk te laten verlopen, passen de NMBS en De Lijn hun regeling aan. De treinmaatschappij voorziet tijdens het festivalweekend extra plaatsen op de treinen richting station Boom, waar pendelbussen de bezoekers naar de camping en het festivalterrein brengen. Na elke festivaldag rijden er drie nachttreinen van station Boom naar Antwerpen-Centraal.

Feestvierders die er een flinke duit voor over hadden, konden naar België vliegen met de exclusieve party flights van Tomorrowland. “Het zotste feestje ter wereld” op enkele kilometers hoogte ziet er zo uit.