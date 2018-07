Maleisische autoriteiten gaan dan toch onderzoek voeren naar dood Ivana Smit

De Maleisische autoriteiten gaan dan toch onderzoek voeren naar het overlijden van de Nederlands-Belgische model. Dat bevestigt de advocaat van de nabestaande, Sébas Diekstra, in de Maleisische media.

In augustus zullen onderzoekers bepalen of er sprake is van verdachte omstandigheden. Indien nodig zal de zaak doorverwezen worden voor strafrechtelijk onderzoek. “Het is heel goed te vernemen dat er nu toch nader onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak”, zegt advocaat Sébas Diekstra aan Maleisische media.

De ouders van Smit roepen al langer om een diepgaand onderzoek. Zo loofden ze recent nog een beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de verantwoordelijk voor de dood van hun dochter. Ze zijn er steeds van overtuigd geweest dat de dood van hun dochter geen ongeluk was, maar naar eigen zeggen vonden ze nooit gehoor bij de politie en autoriteiten.

Smit overleed op 7 november vorig jaar. Ze kwam vermoedelijk om het leven gekomen na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was die nacht op bezoek bij een Amerikaans koppel, op haar lichaam zouden sporen van geweld zijn aangetroffen. Mogelijk heeft ze die voor haar val opgelopen. Uit de autopsie is ook gebleken dat ze die avond grote hoeveelheden drugs genomen had.

De Nederlandse autoriteiten voeren momenteel ook een ‘oriënterend onderzoek’, of dat gaat leiden tot een strafrechtelijk onderzoek is voorlopig niet duidelijk.