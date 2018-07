Gevechten tussen Afghaanse taliban en ISIS: 120 doden

Bij bloedige gevechten tussen de radicaalislamitische taliban en de terroristische militie Islamitische staat (ISIS) zijn in de Noord-Afghaanse provincie Jowzjan meer dan 120 mensen gedood. De gevechten duren al drie dagen.

Beide islamistische groepen leden zware verliezen, zegden zowel provinciaal woordvoerder Mohammed Resa alsook leden van de provincieraad donderdag aan het Duitse persbureau dpa. In totaal zijn 72 talibanstrijders en 52 leden van ISIS gesneuveld, aldus Resa. Een honderdtal strijders uit beide kampen liepen verwondingen op.

ISIS is pas in 2015 in Afghanistan opgedoken en bestaat vooral uit voormalige Pakistaanse talibanstrijders, die militaire offensieven over de grens hadden uitgevoerd. Hun religieuze opvattingen en de doelen van hun “heilige oorlog” verschillen sterk van die van de taliban, die de ISIS als indringer beschouwen en die altijd fel hebben bestreden.

Jowzjan is een van de weinige provincies van het land, waar ISIS een kleine territoriale basis kon uitbouwen. Volgens officiële informatie zou ISIS daar over 600 tot 700 strijders beschikken, waaronder ook enkele buitenlanders, vooral uit Centraal-Azië. De numeriek veel sterkere taliban proberen al maanden de ISIS daar te verdrijven. Bij hun onderlinge gevechten werden in het verleden ook veel burgers gedood, gewond of verdreven.

Pas dinsdag hadden twee ISIS-strijders een begrafenis van de taliban in de aanpalende provincie Sar-e Pol aangevallen en 15 leden van de taliban gedood.