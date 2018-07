“War on drugs van Bart De Wever is mislukt”

Antwerpen - De handgranaat die donderdagochtend vroeg werd binnengegooid bij een pleisterplaats van belangrijke figuren in het Antwerpse cocaïnemilieu, doet de oppositie besluiten dat de war on drugs van burgemeester Bart De Wever (N-VA) finaal is mislukt.

Het zoveelste incident in enkele maanden tijd in het Antwerpse drugsmilieu laat, zeker op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen, ook de plaatselijke politici niet onberoerd. De oppositie noemt de harde drugsaanpak van burgemeester De Wever mislukt.

“Dit nieuwe incident toont heel duidelijk aan dat de war on drugs niet alleen is mislukt, maar zelfs contraproductief is. Het stadsbestuur is er de voorbije 5,5 jaar weliswaar in geslaagd de kleine garnalen van de straat te plukken, maar ze kunnen duidelijk niet op tegen de grote haaien”, zei Jinnih Beels, als onafhankelijk kandidate lijsttrekker op de lijst van de SP.A, donderdagmiddag tegen VTM Nieuws.

“Het stadsbestuur heeft alles zogezegd schoongeveegd, waardoor alles achter de voorgevels is beland of ondergronds is gegaan. Ondertussen zijn de grote jongens onverstoord blijven doen wat ze altijd al deden”, besluit Beels.

“Beels kent dossier niet”

Kritiek die De Wever niet van zijn kant liet gaan. “Ik denk niet dat Beels het drugsdossier kent. Na een jarenlang gedoogbeleid, waarbij men niet wilde inzien dat dit soort problemen er waren, was het net absoluut noodzakelijk om een war on drugs aan te gaan”, zei De Wever ook al tegen VTM Nieuws.

“Door dat jarenlange gedoogbeleid is de drugsmaffia zo sterk verankerd geraakt in de maatschappij dat ze een enorme slagkracht heeft gekregen. Daarvan plukken we nu de zure vruchten.”

De Wever is dan ook niet van plan zijn war on drugs anders aan te pakken. “We moeten achter die bendes aangaan, en dat in samenwerking met gerecht en fiscus. Dat is namelijk veel te lang nagelaten.”