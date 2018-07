Geruchten over Neymar duiken weer op, voorzitter Real Madrid haalt gespierde taal boven: “Nog nooit zo rijk geweest”

Thibaut Courtois en Eden Hazard zien we volgend seizoen mogelijk in de kleuren van Real Madrid, in tegenstelling tot Cristiano Ronaldo. Het is al een drukke zomer geweest in Madrid en volgens voorzitter Florentino Perez moet het beste nog komen.

Perez sprak de pers toe tijdens de voorstelling van aanwinst Alvaro Odriozola. Hij noemde uiteraard geen namen, maar rolde wel met de spierballen. “Niemand dacht dat we drie jaar op rij de Champions League konden winnen, maar we eisen altijd een hoog niveau. We zijn Real Madrid en willen altijd meer. Dit is één van de meest succesvolle periodes uit onze geschiedenis. We hebben veel prijzen gewonnen, een sterke financiële basis en de steun van miljoenen fans. De club is nog nooit zo rijk geweest als nu.”

Transfers komen er dus zeker nog aan deze zomer. “We moeten ons versterken voor heden en toekomst”, aldus Perez. “We hebben een geweldige ploeg, waar nog geweldige spelers bij gaan komen.”

Foto: REUTERS

Neymar

Courtois? Hazard? Maar wat met Neymar? De voorzitter van Real is openlijk fan van de Braziliaanse superster, maar de club ontkende onlangs dat er interesse is voor de PSG-speler. Mundo Deportivo meldt echter dat een vertrek van Neymar bij de Franse kampioen niet langer uitgesloten is. Volgens de Spaanse krant is voor coach Thomas Tüchel slechts één speler onmisbaar: Kylian Mbappé.

De Duitser zou met de eventuele miljoenen van een verkoop van Neymar vier versterkingen naar Parijs willen halen. Het doel daarbij is om de breedte van de selectie van PSG te versterken. De Fransen betaalden vorige zomer 222 miljoen euro aan Barcelona en plannen geen verlies te maken.

Foto: EPA

Navas

Door de geruchten over de potentiële komst van Courtois is de toekomst van Keylor Navas erg onzeker. De Costa Ricaan heeft nog een contract tot 2020 en zou volgens Marca willen vechten voor zijn plek in het doel van de Koninklijke. De Spaanse krant beweert dat Real echter wil vermijden dat er problemen ontstaan in de kleedkamer, zoals dat enkele jaren geleden het geval was toen Iker Casilles en Diego Lopez om het plekje in doel vochten. Een vertrek behoort dan ook tot de mogelijkheden.