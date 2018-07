Eigenaars vakantieverblijf Nieuwpoort reageren op verbijsterd op sluiting: “Met onze rug tegen de muur gezet”

Oostende - De eigenaars van het vakantieverblijf White Residence reageren verbijsterd op de verplichte sluiting door het stadsbestuur. “De timing kan door ons alleen maar betreurd worden. Voor al die mensen die hier een heerlijke vakantie dachten door te brengen”, klinkt het teleurgesteld.

White Residence, het vakantieverblijf in art-nouveaustijl dat al decennialang deel uitmaakt van het stadsgezicht van Nieuwpoort, heeft woensdag verplicht de deuren moeten sluiten. Volgens burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is het gebouw helemaal niet meer veilig voor mensen die er op vakantie komen en toont het gebreken die niet snel verholpen kunnen worden. Wie er voor deze zomer iets geboekt had, moest gisteren onverrichter zake terug keren naar huis of op zoek gaan naar ander logies.

Beschermd gebouw

De eigenaars van het gebouw reageren zwaar teleurgesteld op de beslissing en hebben intussen via een brief aan de voordeur laten weten hoe de vork precies in de steel zit. “Laat het vooral erg duidelijk zijn dat de brandveiligheid van het grootste belang is, zowel voor ons als voor iedereen die actief bezig is met het beheer van het gebouw. Zo heeft de familie al vanaf de eerste bekendmaking van de klassering van het gebouw (eind jaren ‘70) steeds de nodige gesprekken gevoerd met alle bevoegde instanties om de problematiek van de onmogelijkheid tot aanpassing en modernisering aan te kaarten. Iets wat wij steeds hebben volgehouden tot de laatste jaren en zeer specifiek bij de laatste invoering van alle brandtechnische normen”, klinkt het.

“De problemen waren [dus] al langere tijd gekend, zowel bij de burgemeester als de brandweer. Had men ons gecontacteerd in het voorjaar, zoals vroeger weleens gebeurde, dan hadden wij ofwel nog alle nodige werken kunnen laten uitvoeren ofwel kunnen beslissen om geen boekingen uit te voeren. De manier van werken van vandaag zet ons met andere woorden volledig met onze rug tegen de muur”, luidt het nog bij de eigenaars, die de stad overigens verwijten dat die jarenlang niets heeft willen doen aan de situatie.”Men vindt het dan wel kunnen dat de stekker er zomaar, zonder elke verdedigingsmogelijkheid, in het midden van de vakantie wordt uitgetrokken.”

(lees verder onder de foto)

Foto: BFR

Slechte timing

Vooral het tijdstip waarop het stadsbestuur heeft besloten om het gebouw te sluiten, stoot de eigenaars tegen de borst. “De timing kan door ons alleen maar betreurd worden. Niet zozeer voor onszelf, maar wel voor de mensen die dachten een zoveelste heerlijke vakantie te kunnen hebben in het gebouw dat al bijna zestig jaar dienst doet als vakantieverblijf. Dat wij daarbij nooit de kans hebben gekregen om ons en het gebouw op een ernstige en redelijke manier te verdedigen, is al evenzeer onbegrijpelijk. Wij zullen onze bezoekers die al een verblijf hadden geboekt waar mogelijk steunen in een vraag tot schadevergoeding van de stad.”

Stad helpt mee zoeken

Gezinsvakantie-Familiatours, een onderaanneming van de Gezinsbond, staat normaal in voor de verhuring van de appartementen. Zij proberen in de mate van het mogelijke een nieuw verblijf te zoeken voor de gedupeerde gasten. Al weigeren momenteel nog zeven gezinnen om het gebouw te verlaten. Het stadsbestuur heeft om die reden alle zeilen bijgezet om woensdag nog voor alle resterende gasten een nieuw verblijf te vinden, zo bevestigt de burgemeester aan onze redactie.