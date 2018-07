Raakt de baksteen in de maag verteerd? Vastgoedmarkt krimpt, aantal transacties gedaald

Brussel - Het aantal vastgoedtransacties is in de eerste zes maanden van het jaar gedaald met 1,2 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo valt donderdag af te lezen uit de Notarisbarometer. De Belgische vastgoedmarkt lijkt het daarmee, na de recordjaren 2016 en 2017, wat kalmer aan te doen.

Potentiële kopers zouden als gevolg van de gewijzigde registratierechten die op 1 juni in Vlaanderen van kracht werden, een afwachtende houding aannemen, klinkt het.

Enkel in Wallonië werd een groei van de activiteit geregistreerd (+2,1 pct). Brussel noteerde voor de voorbije zes maanden een daling met 1,9 procent van het aantal transacties in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vlaanderen kende een vermindering van de vastgoedactiviteit met 2,7 procent.

Grootste daler is Oost-Vlaanderen

Op provinciaal niveau zagen in Vlaanderen met uitzondering van Limburg alle provincies hun activiteit over het eerste semester dalen. De grootste afname was voor Oost-Vlaanderen (-5,4 pct), met als uitschieters de arrondissementen Aalst, Dendermonde, Gent en Oudenaarde.

Bekeken per trimester daalde de index van de vastgoedactiviteit in de maanden april, mei en juni met 1,9 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Die daling zette zich door in alle regio’s. De grootste terugval was voor Vlaanderen - goed voor 62 procent van het vastgoedvolume in België - dat zijn volume met 2,0 procent zag afnemen. In Brussel en Wallonië daalde de activiteit met 1,7 procent ten opzichte van het vorige trimester.

De nationale index sluit het tweede trimester af op 130,1 punten. De regionale index klokte voor Vlaanderen af op 80,5 punten en voor Brussel op 10 punten. Beide regio’s vallen daarmee terug op het niveau van eind 2017. De index van Wallonië scoort met 39,5 punten net iets hoger.