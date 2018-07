Verstuurde de Queen “gecodeerde berichten” op haar foto’s met Trump?

Over de outfit die Queen Elizabeth vorige week aantrok voor haar ontmoeting met Donald en Melania Trump werd weinig geschreven. De Queen was sober, zoals we dat van haar gewoon zijn. Maar een modejournaliste van The Guardian zag er wel iets heel bijzonder in. Gebruikte de Queen codetaal?

Foto: Photo News

Dat Donald Trump respectvoller kon zijn in zijn ontmoeting met de Britse koningin, daar is zowat iedereen het over eens. Want protocol is erg belangrijk in het Verenigd Koninkrijk, en de Amerikaanse president doet vooral graag zijn eigen zin. Hij brak het protocol bijvoorbeeld door voor haar te gaan lopen en de 92-jarige Queen zo letterlijk in zijn schaduw te zetten.

Maar de Britse Queen is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Zij is niet de vrouw van de publieke aanvallen of beledigingen, maar kiest eerder voor de subtiele aanpak. Ook bij de Trumps was dat het geval, zo merkte Hadley Freeman van The Guardian op.

Tijdens de ontmoeting met de Trumps veranderde de Queen driemaal van broche. En telkens had die een andere betekenis, met een niet mis te verstane boodschap achter. Op de eerste dag droeg ze bijvoorbeeld een broche die ze gekregen had van de Obama’s, als teken van hun goede vriendschap. Niet iets wat Trump zou waarderen.

De volgende dag droeg ze een broche die ze van de Canadese regering gekregen had. En Trump en Canada, dat is ook geen al te goede combinatie. “En de broche was in de vorm van een sneeuwvlokje, een term die Trump graag gebruikt om iemand te omschrijven die hij niet al te graag heeft”, aldus Freeman.

Op de laatste dag droeg ze de broche die haar moeder droeg op de begrafenis van koning George VI, geen al te gelukkige gebeurtenis. “Een beetje zoals de ontmoeting met Trump”, besluit de Britse.