Vluchtende olifant grijpt achtjarig jongetje met zijn slurf en laat hem dodelijke val maken

Een achtjarig jongetje is woensdag gedood door een vluchtende olifant in een natuurpark in Oeganda. Het dier zag de jongen als obstakel op zijn weg naar de vrijheid en nam hem met zijn slurf beet. De olifant sloeg het kind zo hard tegen de grond dat de scholier het niet overleefde.

De olifant in kwestie leefde wild in het Nationaal Park Murchison Falls, maar het dier wou een poging ondernemen om in de bewoonde wereld binnen te lopen. Dat lukte ook, want rond de reservaten staan vaak geen hekken of muren. Ongehinderd stormde hij Kampala binnen, tot grote ontsteltenis van de inwoners.

Boze dorpelingen joegen het dier uit hun tuinen door te roepen en hem met stenen te bekogelen. Zo hoopten ze hun vee te beschermen, maar de olifant raakte alleen maar in paniek. “De olifant was al bang toen hij de jongen tegenkwam. Het dier kon niet anders bedenken dan aan te vallen. Het kind stierf ter plekke en heeft niet geleden’’, zei Eric Enyel, een manager van Nationaal Park Murchison Falls tegen de Oegandese krant The Daily Monitor.

Volgens de kenner zou het tragische ongeval niet gebeurd zijn als de inwoners het wilde dier niet hadden opgejaagd. Maar de lokale gezagsdragers roepen de autoriteiten nu op om actie te ondernemen tegen de natuurreservaten. “We eisen dat de Uganda Wildlife Authority (UWA) regels krijgt opgelegd, om er zeker van te zijn dat de opties van de wilde dieren afgebakend zijn. Lokale inwoners worden slachtoffers, dat kan zo niet”, aldus Patrick Okello Oryema.

De autoriteiten roepen voorlopig enkel op om wilde dieren niet te provoceren of aan te vallen.