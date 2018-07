Club Brugge-coach Ivan Leko koestert grote ambities in Supercup en heeft kritiek op transfermarkt

Brugge - Op een persconferentie heeft Club Brugge-trainer Ivan Leko aangekondigd dat hij zondag in de Supercup tegen Standard zijn best mogelijke ploeg zal opstellen. De Kroaat wil de wedstrijd absoluut winnen én goed voetbal op de mat leggen.

“De wedstrijd van zondag is zeker belangrijk. Het is natuurlijk geen titel, maar het blijft toch een trofee. Het is extra interessant omdat we tegen Standard spelen, vorig seizoen de beste ploeg in Play-off 1.” Leko kondigde aan dat hij zondag met zijn sterkste ploeg wil aantreden. “We willen absoluut winnen met goed voetbal. We zullen zien waar we al staan. De goeie spirit, de motivatie, de grinta en de honger zijn zeker terug. Dat is de basis. Nu zullen we zien waar we staan op fysiek, technisch en tactisch vlak.”

Club zal zondag door blessures nog niet kunnen rekenen op sterkhouders Brandon Mechele en Marvellous Nakamba. “Zij werken dagelijks individueel om zo snel mogelijk terug te komen. Het zijn heel belangrijke spelers, maar hun afwezigheid betekent ook dat er kansen zijn voor andere jongens.”

Tijdens de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen viel woensdag Emmanuel Dennis uit met een enkelblessure. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de Nigeriaan out is. “Een synthetisch veld is jammer genoeg altijd gevaarlijk. Hopelijk moeten we hem niet te lang missen en zien we terug de Dennis van de eerste twee maanden van vorig seizoen.”

Nieuwkomers

Door de blessures zullen wellicht enkele nieuwkomers aan de aftrap verschijnen. Over de precieze opstelling liet Ivan Leko nog niet in zijn kaarten kijken. “Gisteren in Mechelen was het ook totaal geen A- of B-ploeg. Daar geloof ik ook niet in. Ik ga uit van zestien of zeventien titularissen, die afhankelijk van bijvoorbeeld hun vorm spelen. Vorig seizoen speelden alleen Vormer en Mechele altijd als titularis.”

Tegen Standard staat Leko tegenover Michel Preud’homme, zijn voorganger bij blauwzwart. De trainers ontmoetten elkaar vorig seizoen af en toe op Club Brugge. “Het was altijd interessant om met hem over voetbal te spreken. Ik heb veel respect voor Michel. Hij is een hele goeie trainer en een echte winnaar. Het is wel te vroeg om al over een krachtmeting te spreken. In België komt het belangrijkste er pas vanaf 20 maart aan.”

Transfermarkt

Over de hangende transferdossiers ten slotte sprak de trainer van Club Brugge zich niet echt uit. “Mijn persoonlijke opinie is wel dat het transfer window vroeger moet eindigen, zoals nu in Engeland. Hopelijk is dat volgend jaar ook in België. Het moet eindigen voor de eerste officiële wedstrijd, zodat iedereen zich op het voetbal kan concentreren.”