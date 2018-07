Technische panne legt Belgisch luchtruim meer dan een uur lam: “Informeer je op voorhand bij je luchtvaartmaatschappij”

Het hele Belgische luchtruim is donderdag meer dan een uur ontruimd geweest door een technisch probleem bij Belgocontrol. De problemen zijn intussen van de baan, al raadt Brussels Airport de reizigers aan om zich grondig te informeren voor ze naar de luchthaven komen. De luchthaven verwacht dat vrijdag alles weer normaal zal verlopen. Als gevolg van de tijdelijke sluiting van het Belgische luchtruim, heeft Brussels Airlines donderdag twaalf vluchten geschrapt.

Er waren een tijdlang problemen bij het opladen van de vluchtgegevens, zo wist Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol. De maatregel, die kort na 16 uur werd afgekondigd, hield in dat er geen enkel vliegtuig meer boven België mocht vliegen. Na iets meer dan een uur waren de problemen van de baan. Het vliegverkeer is zich intussen stilaan aan het herstellen. “Maar we denken dat het nog twee tot drie uur kan duren voordat alles weer normaal verloopt”, zegt Dehaene.

Passagiers mogen naar de luchthaven blijven komen, maar informeren zich best op voorhand bij hun luchtvaartmaatschappij. Dat zegt Brussels Airport. De luchthaven verwacht dat vrijdagochtend alle problemen van de baan zijn. Mogelijk moeten enkele reizigers de nacht doorbrengen op de luchthaven. Voor hen worden, volgens de standaardprocedure, veldbedden voorzien.

“Ultieme veiligheidsmaatregel”

Belgocontrol benadrukt dat er geen gevaar was voor de veiligheid van het luchtverkeer. “De ontruiming is de ultieme veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat er ook geen gevaar ontstaat.”

Al waren de gevolgen van de beslissing waren onmiddellijk zichtbaar. Volgens de tabel met aankomsten was de laatste vlucht op Brussels Airport geland om 16.17 uur. Alle latere vluchten kregen de melding ‘vertraagd’ of ‘afgeleid’ mee. De laatst opgestegen vlucht, naar Turijn, dateerde van 16.11 uur.

Tessa Huybrigs (25) is op terugreis vanuit Firenze. Foto: rr

Twaalf vluchten Brussels Airlines geannuleerd

Als gevolg van de tijdelijke sluiting van het Belgische luchtruim, heeft Brussels Airlines donderdag twaalf vluchten geschrapt. Dat heeft de Belgische luchtvaartmaatschappij meegedeeld. Een duizendtal passagiers is getroffen door die beslissing.

“Van de 48 vluchten die donderdag nog na het afsluiten van het luchtruim gepand waren, hebben we er twaalf geannuleerd”, zo zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. Andere vluchten hebben ook te maken met vertragingen.

“De geannuleerde vluchten hebben een impact op een duizendtal passagiers. Voor de klanten die vastzitten wordt een hotel voorzien”, zegt Daenen nog. “We hebben ook zo veel mogelijk van onze klanten gecontacteerd. De anderen raden we aan om hun vluchtinformatie te checken.”

Anderhalf uur vast

Tessa Huybrighs (25) uit Kasterlee zat anderhalf uur vast op de luchthaven van Firenze, zo vertelde ze aan onze redactie. Ze zou na haar vakantie met luchtvaartmaatschappij Tui fly terugreizen naar de luchthaven van Antwerpen. “Oorspronkelijk hadden ze ons verteld dat het om een communicatiefout ging tussen het Italiaanse en het Belgische luchtruim, maar uiteindelijk kregen we te horen dat de problemen ‘ernstiger waren dan gedacht’”, vertelt ze. “Gelukkig bleef iedereen rustig en kregen we ook allemaal drinken.” Haar vlucht kon uiteindelijk rond 17.30 uur opnieuw richting België vertrekken.

Op het vertrekbord in de luchthaven van Zaventem zijn al heel wat vertraagde en geannuleerde vluchten te zien. Foto: RDB