Trump dreigt met vergelding na miljardenboete van EU tegen Google

De Europese Commissie bevestigde woensdag de boete van 4,3 miljard euro tegen Google, omdat het bedrijf telefoonfabrikanten zou hebben gedwongen om Google-apps te installeren als ze het door Google gemaakte besturingssysteem Android meeleverden. Google ontkent dat, en gaat in beroep tegen de boete.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!