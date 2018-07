De droogte houdt aan: krijg je straks een boete bij het sproeien van gazon en hoeveel kost het om je tuin te redden?

De aanhoudende droogte in ons land heeft ertoe geleid dat de provincies West- en Oost-Vlaanderen officieel aan de alarmbel trekken: er zijn maatregelen getroffen om het waterverbruik in te perken. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een fikse boete. Maar hoe zit dat nu: zullen we straks controles in de tuin krijgen als we aan het sproeien zijn? En wat kost het als je de kraan openzet om planten te redden? Wij zochten het uit.

Dat het al geruime tijd droog is in Vlaanderen, is u vast niet ontgaan. Dat heeft ook zijn gevolgen voor het waterverbruik. Een verfrissende douche, drinkbaar water voor mens én dier, vocht voor planten ...