Trump benadrukt “groot succes” van top met Poetin: “Kan niet wachten op tweede ontmoeting”

“De top met Rusland was een groot succes, behalve voor de echte vijand van het volk, de ‘fake news’ media”, tweette Trump donderdag, die in eigen land bakken kritiek over zich heen kreeg omwille van zijn verzoenende taal tegenover zijn Russische ambtgenoot. “Ik wacht met ongeduld op onze tweede ontmoeting opdat we kunnen beginnen bepaalde zaken te verwezenlijken die we hebben besproken”, voegde hij eraan toe.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........