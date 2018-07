Carles Puigdemont keert volgende week terug naar België

Brussel - De voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont keert begin volgende week terug naar België. Dat heeft zijn Belgische advocaat Paul Bekaert aan Belga verklaard na overleg met Puigdemont die momenteel in Duitsland verblijft en met diens Duitse advocaat. Eerder donderdag had het Spaanse Hooggerechtshof besloten het Europese aanhoudingsbevel voor Puigdemont in te trekken.

“Het is logisch dat Puigdemont terugkeert naar Brussel. Dat is als Europese hoofplaats een betere plaats om zijn actie te voeren dan Sleeswijk-Holstein”, aldus Bekaert. Vermoedelijk zal Puigdemont weer in Waterloo neerstrijken begin volgende week, op een adres waar hij eerder al heeft verbleven.

Donderdag besloot het Spaanse Hooggerechtshof het Europese aanhoudingsbevel voor Puigdemont in te trekken. Concreet wil dit zeggen dat Carles Puigdemont en de andere Catalaanse leiders naar het buitenland mogen gaan zonder het risico te lopen gearresteerd en overgeleverd te worden. Naast Puigdemont gaat het om Toni Comín, Lluís Puig en Meritxell Serret (die in België in ballingschap verblijven), en Clara Ponsati (die in Schotland leeft). Naar Spanje terugkeren kunnen ze echter niet, want het nationale aanhoudingsbevel is nog steeds van kracht.

Puigdemont zit in zwaar juridisch vaarwater sinds het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van oktober 2017. Voor dat referendum werd volgens het Spaanse gerecht 1,6 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven. Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, toen hij via Denemarken met de auto terugkeerde van Finland naar ons land. Hij verbleef bij ons in ballingschap sinds het referendum.