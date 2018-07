Na Courtois ook Hazard op weg naar Real Madrid. Maar wat maakt van die club de grootste ter wereld?

Thibaut Courtois heeft een persoonlijk akkoord met Real Madrid. En Eden Hazard is goed op weg om de doelman te volgen van Chelsea naar Spanje, zo schrijven verschillende kranten donderdag. Onze twee Duivels zijn al wel wat gewoon, maar nu zouden ze pas echt terechtkomen bij ’s werelds grootste club. Het Instituut Real Madrid. Maar wat maakt die club tot zoveel meer dan een verzameling goede voetballers? In welke wereld belanden Hazard en Courtois? Of nog, wat maakt van Real Madrid de meest koninklijke ploeg ter wereld?